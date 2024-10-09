Почему частота мытья головы важна для здоровья волос

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мытьё головы может показаться рутиной, но правильный уход за волосами и кожей головы важен для их здоровья. Если мыть волосы слишком редко, это может привести к ряду проблем: жирным корням, перхоти, зуду и даже выпадению волос.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

По словам стилиста Евгении Куклин, частота мытья зависит от типа кожи головы и используемых средств. Если кожа головы жирная или часто используются средства для укладки, волосы стоит мыть каждые два-три дня. Чрезмерное использование сухого шампуня может усугубить проблемы. Регулярное очищение помогает предотвратить скопление кожного сала, грязи и микроорганизмов, которые могут привести к воспалению и проблемам с волосами, таким как себорейный дерматит.

Для восстановления здоровья волос рекомендуется использовать детокс-шампунь, который глубоко очищает волосы и кожу головы. Регулярное мытьё также помогает вернуть волосам блеск и предотвратить их выпадение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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