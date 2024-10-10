Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью мы не только меняем одежду, но и подбираем новые ароматы, которые будут согревать и поднимать настроение. Свежие и беззаботные запахи уступают место более серьёзным, стойким и уютным композициям. Их главная цель — создать ощущение комфорта, которое будет сопровождать нас повсюду. В осенних ароматах часто встречаются ноты тёплой амбры, сливочной ванили и невесомой пудры.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0

Делимся с вами подборкой уютных согревающих осенних ароматов, которую составили бьюти-эксперты Peopletalk.

Vanille Extreme от Comptoir Sud Pacifique. Этот аромат напоминает о ванильном мороженом, сладкой вате и рафе с ванильным сиропом. Ваниль звучит особенно чисто и обволакивает, как мягкие кошачьи лапы. Vanilla Freesia от Korres. Аромат, который переносит в детство, когда бабушка пекла персиковый пирог из миндального теста. Сладкий, тёплый и уютный, он оставляет на коже настроение на весь день. Ambre Sensuel от 100BON. Ладанный аромат, который переносит в церковь, освещённую мерцающими огоньками свечей. Чем дольше он остаётся на коже, тем более горячим и умиротворяющим становится. Sweet Lure от Sly John's Lab. Тёплый и притягательный аромат карамелизированного сахара, пудры и бобов тонка. В нём с первых минут звучат сладость пралине и цветочные аккорды, привлекая окружающих. Nubica от Le Couvent. Сначала аромат может показаться знакомым и даже обычным, но стоит подождать, пока он раскроется. Терпкие ноты мандарина и пачули добавляют глубину и загадочность. Neroli & Orchidee от L'Occitane. Лёгкий и свежий аромат, который идеально подходит для дождливых осенних дней. Он похож на букет из фруктов и цветов, который отлично поднимает настроение. Baiser De La Fève от RP Paris. Очень тонкий и еле уловимый аромат, который обволакивает мягкой вуалью сахарной пудры. Он сочетает в себе сладость фиалки, какао и бергамота, создавая ощущение нежности и уюта.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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