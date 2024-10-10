Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить крем для торта из сметаны
Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Что делать, если вы сбили собаку или кошку
ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав
Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина
Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной
Отучите собаку грызть вещи: три эффективных метода
Россиянам рассказали, как защититься от грибка

Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Осенью мы не только меняем одежду, но и подбираем новые ароматы, которые будут согревать и поднимать настроение. Свежие и беззаботные запахи уступают место более серьёзным, стойким и уютным композициям. Их главная цель — создать ощущение комфорта, которое будет сопровождать нас повсюду. В осенних ароматах часто встречаются ноты тёплой амбры, сливочной ванили и невесомой пудры.

Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0

Делимся с вами подборкой уютных согревающих осенних ароматов, которую составили бьюти-эксперты Peopletalk.

  1. Vanille Extreme от Comptoir Sud Pacifique. Этот аромат напоминает о ванильном мороженом, сладкой вате и рафе с ванильным сиропом. Ваниль звучит особенно чисто и обволакивает, как мягкие кошачьи лапы.
  2. Vanilla Freesia от Korres. Аромат, который переносит в детство, когда бабушка пекла персиковый пирог из миндального теста. Сладкий, тёплый и уютный, он оставляет на коже настроение на весь день.
  3. Ambre Sensuel от 100BON. Ладанный аромат, который переносит в церковь, освещённую мерцающими огоньками свечей. Чем дольше он остаётся на коже, тем более горячим и умиротворяющим становится.
  4. Sweet Lure от Sly John's Lab. Тёплый и притягательный аромат карамелизированного сахара, пудры и бобов тонка. В нём с первых минут звучат сладость пралине и цветочные аккорды, привлекая окружающих.
  5. Nubica от Le Couvent. Сначала аромат может показаться знакомым и даже обычным, но стоит подождать, пока он раскроется. Терпкие ноты мандарина и пачули добавляют глубину и загадочность.
  6. Neroli & Orchidee от L'Occitane. Лёгкий и свежий аромат, который идеально подходит для дождливых осенних дней. Он похож на букет из фруктов и цветов, который отлично поднимает настроение.
  7. Baiser De La Fève от RP Paris. Очень тонкий и еле уловимый аромат, который обволакивает мягкой вуалью сахарной пудры. Он сочетает в себе сладость фиалки, какао и бергамота, создавая ощущение нежности и уюта.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России
Еда и рецепты
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Пять неизвестных советских авто с дизельным двигателем
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Последние материалы
Названа причина задержки европейской помощи Украине
Как приготовить крем для торта из сметаны
Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Что делать, если вы сбили собаку или кошку
ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав
Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина
Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной
Отучите собаку грызть вещи: три эффективных метода
Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.