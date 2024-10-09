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Названы 3 вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Мария Шеди рассказала, какие предметы гардероба должны быть у каждой женщины, как сообщает Москва 24.

Названы 3 вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам стилиста, прежде всего у женщины должен быть пиджак. Желательно выбирать качественный вариант, чтобы вы выглядели дорого, и пиджак не портил ваш образ. Он должен быть изготовлен из твида или костюмной ткани. Обращайте внимание и на пошив, чтобы строчки не шли волной. В тренде сейчас классические оттенки для пиджаков, также можно выбрать изделие болотного оттенка или бургунди.

Другая важная вещь для женщины — это свитер. Он должен быть сделан из натуральной мягкой ткани, то есть из кашемира или мохера, иметь крупную вязку. Следите за тем, чтобы на свитере не было катышек. Их можно убирать специальной машинкой.

Еще важно иметь брюки. В этом сезоне популярны модели со свободным силуэтом.

"Эффектно смотрятся и брюки-палаццо, но они предполагают длину в пол, а она все же подходит для сухой погоды. Но если все же хочется, пусть это будет вариант из экокожи: она проста в уходе, и если на нее попадают капли, достаточно протереть все влажной салфеткой", — отметила эксперт.

С высокими ботинками лучше носить укороченные брюки, примерно по щиколотку. Они подойдут и под лоферы, и под кроссовки.

 

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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