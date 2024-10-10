Десять распространённых ошибок в уходе за кожей тела назвала дерматовенеролог

3:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа тела часто остаётся без должного внимания, так как ей уделяется меньше времени и средств по сравнению с лицом. Однако она нуждается в уходе не меньше. Наталья Большенко, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Центральной медицинской клиники CMDЦ НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала изданию Peopletalk, как правильно ухаживать за кожей тела и какие ошибки мы все в этом плане совершаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Частое мытьё. Привычка часто принимать душ может привести к сухости кожи, шелушению, раздражению и образованию трещин. Наталья Большенко рекомендует мыть всё тело не чаще 2-3 раз в неделю или один раз в 2-3 дня, однако интимные места следует мыть 1-2 раза в день. Спортсмены, люди, работающие в пыльной среде, или те, кто живёт в жарком климате, должны принимать душ ежедневно, используя мягкие средства без агрессивных компонентов. Постоянная смена уходовых средств. Средства ухода за кожей тела лучше менять один раз в сезон, выбирая лёгкие текстуры летом и плотные и смягчающие зимой. Ежедневная смена косметики может вызвать аллергическую реакцию, поэтому используйте новое средство минимум 2-4 недели. Исключение составляют средства, которые сразу вызвали негативную реакцию — их нужно отменить при появлении раздражения. Мытьё под слишком горячей водой. Комфортная температура воды для мытья тела — 36-38 градусов, горячую воду выше 40 градусов следует использовать редко. В жаркую погоду можно принять прохладный душ до 20 градусов. Резкие перепады температуры могут навредить коже. Выдавливание угрей. Выдавливание прыщей на теле приводит к травмированию кожи и может вызвать инфицирование, увеличение времени заживления, появление подкожных инфильтратов, рубцов и постакне. Частое применение скрабов или пилингов. Отшелушивающие средства достаточно применять 1-2 раза в неделю при нормальной или жирной коже и не чаще одного раза в неделю или реже при сухой и чувствительной. После таких процедур рекомендуется нанести питательный или увлажняющий крем. Летом отшелушивание лучше делать реже, чтобы избежать повышенной чувствительности к солнечным лучам. Использование спиртового лосьона. Спиртовые средства уничтожают нормальную микрофлору и могут использоваться только по показаниям и под наблюдением дерматолога. Выбор косметики без учёта типа кожи. Применение уходовых средств без учёта типа кожи может вызвать или усугубить проблемы. Для сухой кожи подойдут продукты с нейтральным рН 5,5, увлажняющий крем с мочевиной, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. Для жирной кожи — с себорегулирующими и матирующими компонентами, для чувствительной — с пантенолом и натуральными маслами, для кожи с возрастными изменениями — с пептидами и ретинолом. Использование хозяйственного мыла для мытья. Щелочное мыло повреждает липидный барьер, создавая благоприятные условия для размножения бактерий. Отказ от душа после занятия спортом. Это может привести к накоплению грязи и пыли, закупориванию пор и размножению бактерий. Бритьё против роста волос. Такая привычка может привести к повреждению волосяных фолликулов и врастанию волос.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить кожу тела здоровой и красивой.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования.



Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.



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