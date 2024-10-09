Кокосовая маска для волос от перхоти: результат не заставит вас долго ждать

Масло чайного дерева избавит вас от всех проблем, связанных с кожей головы, тем самым сохраняя ее чистой и свежей. Масло жожоба устраняет излишки кожного сала на коже головы, тем самым лечит перхоть.
Делайте такую маску раз в неделю, чтобы избавиться от перхоти.
Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.
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