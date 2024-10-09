Кокосовая маска для волос от перхоти: результат не заставит вас долго ждать

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Масло чайного дерева избавит вас от всех проблем, связанных с кожей головы, тем самым сохраняя ее чистой и свежей. Масло жожоба устраняет излишки кожного сала на коже головы, тем самым лечит перхоть.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Что вам понадобится

1 часть кокосового масла. Одна часть масла чайного дерева или масла жожоба. Чистая миска.

Этапы приготовления

Смешайте равные части кокосового масла и эфирного масла в соответствии с длиной ваших волос. Нанесите смесь на все волосы, уделяя особое внимание коже головы. Помассируйте в течение нескольких минут, затем наденьте шапочку для душа. Оставьте маску еще на 30 минут. Смойте ее мягким шампунем.

Делайте такую маску раз в неделю, чтобы избавиться от перхоти.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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