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Кокосовая маска для волос от перхоти: результат не заставит вас долго ждать

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Масло чайного дерева избавит вас от всех проблем, связанных с кожей головы, тем самым сохраняя ее чистой и свежей. Масло жожоба устраняет излишки кожного сала на коже головы, тем самым лечит перхоть.

Кокосовая маска для волос от перхоти: результат не заставит вас долго ждать
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Что вам понадобится

  1. 1 часть кокосового масла.
  2. Одна часть масла чайного дерева или масла жожоба.
  3. Чистая миска.

Этапы приготовления

  1. Смешайте равные части кокосового масла и эфирного масла в соответствии с длиной ваших волос.
  2. Нанесите смесь на все волосы, уделяя особое внимание коже головы.
  3. Помассируйте в течение нескольких минут, затем наденьте шапочку для душа.
  4. Оставьте маску еще на 30 минут.
  5. Смойте ее мягким шампунем.

Делайте такую маску раз в неделю, чтобы избавиться от перхоти.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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