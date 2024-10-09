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Осень в румянах: какие оттенки сейчас на пике популярности

1:13
Моя семья » Красота и стиль

С приходом осени меняются не только наряды и настроение, но и макияж, в частности — оттенки румян. Яркие летние цвета уступают место более теплым и насыщенным тонам, таким как тыквенный, ягодный и коричневый. В этом сезоне на первый план выходят неожиданные цвета, такие как сиреневый и фиолетовый, которые придают лицу свежесть и выразительность.

Осень в румянах: какие оттенки сейчас на пике популярности
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сиреневый оттенок, расположенный между розовым и фиолетовым, идеально подходит для создания элегантного переходного образа, а ягодные румяна, такие как клюква или ежевика, добавляют глубины и универсальности макияжу. Пряные оранжевые оттенки с яркими пикантными нотками идеально подходят для смелых образов, в то время как жженая корица и глубокий тыквенный — классика осени, подчеркивающая теплые цвета сезона.

Также стоит обратить внимание на румяна цвета красного дерева, которые прекрасно смотрятся на коже с более тёплым тоном или остатками летнего загара. Эти оттенки румян помогают не только подчеркнуть индивидуальность, но и придать образу особую гармонию с осенней природой.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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