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Осенний тренд: как медные оттенки преображают ваш образ

Моя семья » Красота и стиль

Осень — время перемен, и многие выбирают этот сезон для обновления образа с помощью нового оттенка волос. Этой осенью в тренде естественные и глубокие цвета, которые подчёркивают индивидуальность и природную красоту.

Осенний тренд: как медные оттенки преображают ваш образ
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Среди самых популярных оттенков: медные тона, которые варьируются от лёгких, почти незаметных до насыщенных бронзовых и идеально сочетаются с осенними пейзажами. Шоколадные и кофейные оттенки придают волосам глубину, объём и благородный блеск, оживляя даже тонкие пряди. Светлые песочные и сливочные оттенки блонда остаются актуальными благодаря своей способности освежать образ и создавать мягкие естественные переливы. Глубокий каштановый цвет с красноватыми или фиолетовыми подтонами — ещё один главный тренд, который добавляет выразительности и гармонично сочетается с любым оттенком кожи.

Пастельные акценты в виде лавандовых, персиковых и нежно-розовых оттенков — отличный выбор для тех, кто хочет добавить оригинальности и лёгкости в образ, в том числе для женщин с сединой.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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