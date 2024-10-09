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Уход за стопами: как сделать кожу мягкой и гладкой

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Кожа стоп нуждается в особом уходе из-за своей плотности и склонности к огрубению. По словам педикюрного мастера Светланы Любимовой, регулярное распаривание стоп — важная, но деликатная процедура. Проводить её следует не чаще, чем раз в две недели, чтобы не нарушить естественный процесс обновления кожи. Для лучшего эффекта можно добавить в ванночки молоко, которое смягчит кожу.

Уход за стопами: как сделать кожу мягкой и гладкой
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

После распаривания аккуратно обработайте стопы пемзой и дополните уход масками для ног, особенно если есть трещинки и грубые участки. Одним из лучших домашних рецептов является маска из меда и оливкового масла, которая хорошо увлажняет и питает кожу.

Однако обычные кремы для тела не подойдут для ухода за грубой кожей ног. Светлана рекомендует использовать крем с мочевиной (10%), которая эффективно размягчает даже самые жесткие участки, не травмируя кожу. Такой крем лучше наносить на ночь для максимального эффекта. Уже после нескольких применений можно заметить значительное улучшение состояния кожи стоп.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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