Как уберечь губы от осенней сухости: секреты профессионала

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением осени наши губы особенно подвержены негативному воздействию холодного ветра, перепадов температуры и сухого воздуха в помещениях. Чтобы предотвратить сухость, шелушение и появление трещин, нужно соблюдать несколько правил по уходу за губами. Во-первых, регулярное, но деликатное отшелушивание поможет избавиться от омертвевших клеток и улучшить впитывание увлажняющих средств. Во-вторых, глубокое увлажнение — залог сохранения мягкости и эластичности губ, для чего подойдут бальзамы с натуральными компонентами, такими как масло ши и гиалуроновая кислота. Защита от солнца, несмотря на осень, остаётся важным шагом, так как ультрафиолетовые лучи могут продолжать повреждать кожу губ. Также важен правильный рацион, богатый витамином E, витамином C и жирными кислотами, чтобы поддерживать здоровье кожи изнутри. Наконец, физическая защита от ветра и холода, например, использование шарфов и воротников, предотвратит пересыхание губ на улице. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить губы красивыми и здоровыми даже в суровые осенние дни.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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