Почему педикюр зимой может быть опасен для здоровья ногтей

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тема зимнего педикюра вызывает много вопросов: нужен ли он в холодное время года, если мы носим закрытую обувь? По мнению эксперта, мастера по маникюру Светланы Логиновой, которая работает в этой сфере более 10 лет, зимний педикюр может быть полезен, но от гелевого покрытия лучше отказаться. Закрытая обувь и давление, оказываемое на ногти, могут привести к онихолизису — отслоению ногтевой пластины. Это серьёзная проблема, для лечения которой придётся обращаться к подологу.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Кроме того, педикюр с покрытием теряет смысл, так как цвет ногтей не будет виден из-за закрытой обуви, что делает процедуру менее полезной и эстетичной. Педикюр без покрытия в зимний период также позволяет сэкономить время, которое обычно тратится на нанесение и сушку геля.

Исключение составляют случаи, когда работа или образ жизни требуют открытой обуви круглый год. В большинстве случаев гигиенический педикюр без покрытия остаётся лучшим выбором для зимы.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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