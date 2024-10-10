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Убийственная красота: что раз и навсегда нужно убрать из ухода за собой

3:41
Моя семья » Красота и стиль

В погоне за идеальным образом мы часто используем вредные для нашей кожи средства и методы, не осознавая их последствий. Самое время разоблачить некоторые устаревшие убеждения и составить список косметических "убийц", от которых пора отказаться, чтобы сохранить красоту и здоровье своей кожи.

Убийственная красота: что раз и навсегда нужно убрать из ухода за собой
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Скрабы с грубыми частицами

Грубые частицы могут повредить кожный барьер и привести к раздражению, воспалению и покраснению.

Альтернатива. Используйте мягкие скрабa с мелкими частицами или энзимные пилинги, которые нежно отшелушивают кожу без повреждений.

Мыло для лица

Мыло часто содержит щелочь, которая сушит кожу лица и может нарушить ее pH баланс.

Альтернатива. Используйте специальные средства для умывания лица, которые подходят для вашего типа кожи.

Спиртовые тоники

Спирт сушит кожу и может привести к раздражению.

Альтернатива. Используйте мягкие тоники на водной основе, которые восстанавливают pH баланс и подготавливают кожу к дальнейшему уходу.

Маски из глины с частым использованием

Частое использование глиняных масок может пересушить кожу и нарушить ее защитный барьер.

Альтернатива. Используйте глиняные маски не чаще 1-2 раз в неделю и выбирайте маски, которые подходят для вашего типа кожи.

"Горячий пар" для очищения пор

Горячий пар может раздражать кожу и приводить к расширению пор, что делает кожу более уязвимой для бактерий и воспалений.

Альтернатива. Используйте пар только для мягкого очищения пор и делайте это не чаще 1 раза в неделю.

Использование косметики с просроченным сроком годности

Просроченная косметикa может содержать бактерии и грибки, которые способны вызвать аллергические реакции, воспаление и другие проблемы с кожей.

Альтернатива. Не используйте косметику с просроченным сроком годности. Храните косметические средства в сухом и тёмном месте.

"Выдавливание" прыщей

Выдавливание прыщей может привести к воспалению и распространению бактерий.

Альтернатива. Используйте специальные средства для лечения акне и не трогайте прыщи руками.

Чрезмерное использование пилингов

Чрезмерное использование пилингов может повредить кожный барьер и привести к раздражению и покраснению.

Альтернатива. Используйте пилинги не чаще 1-2 раз в неделю и выбирайте средства, которые подходят для вашего типа кожи.

Использование некачественной косметики

Некачественная косметикa может содержать аллергены, токсичные вещества и другие компоненты, которые могут нанести вред здоровью.

Альтернатива. Выбирайте косметику от надёжных производителей с хорошей репутацией. Обращайте внимание на состав косметических средств и ищите продукты с минимальным количеством химии.

Игнорирование особенностей своей кожи

Неправильный уход за кожей может усугубить существующие проблемы и привести к новым.

Альтернатива. Определите тип своей кожи и используйте косметические средства, которые подходят именно вам.

Истинная красота — это не только внешний вид, но и здоровье. Поэтому избегайте косметических средств, которые могут нанести вред вашей коже, используйте качественную косметику и не забывайте о правильном уходе за собой, чтобы сохранить красоту и здоровье на долгие годы.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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