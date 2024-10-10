На свидание за 15 минут: как быстро сделать стильную укладку и макияж

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Свидание — это всегда волнующее событие, и когда времени в обрез, успеть привести себя в порядок становится настоящей головоломкой. Но не паникуйте! С помощью нескольких простых и эффективных приёмов вы сможете сделать стильную укладку и макияж всего за 15 минут.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, PDM

Быстрая укладка

Объём на корнях

Чтобы волосы выглядели более объёмными и живыми, используйте сухой шампунь или мусс для объёма. Нанесите их на корни волос и подсушите феном.

Укладка "волнами"

Если у вас прямые волосы, создайте мягкие волны с помощью утюжка или плойки. Для более естественного эффекта используйте крупную насадку или плойку с волнистой поверхностью.

Хвост или пучок

Если времени совсем мало, сделайте хвост или пучок. Чтобы причёска выглядела более интересно, выделите пару прядей у лица, завив их плойкой.

Аксессуары

На помощь придут аксессуары: ободки, резинки, заколки. С их помощью можно создать стильную и быструю прическу.

Макияж за 5 минут

Естественная база

Воспользуйтесь BB-кремом или тональным кремом, чтобы выровнять тон лица и скрыть несовершенства.

Румяна и хайлайтер

Добавьте щекам легкий румянец, а скулам — немного сияния с помощью хайлайтера.

Тушь для ресниц

Нанесите тушь на ресницы, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Бальзам для губ

Используйте бальзам для губ с лёгким оттенком или прозрачный блеск.

Не забывайте о главном — улыбайтесь

Улыбка — самый красивый аксессуар, который сделает ваш образ ярче и привлекательнее.

Свидание — это прекрасный повод подчеркнуть свою красоту и уверенность.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

