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Преображение зоны декольте: получите сияние, которого вы заслуживаете

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Деликатная зона декольте требует особого ухода, так же как лицо и шея. Наш эксперт, химик Ася Иванова, делится секретами ухода за кожей в этой области. Ключом к красивой коже является сочетание правильного очищения, защиты от ультрафиолетовых лучей, питания и увлажнения. Ежедневное очищение с помощью щадящих средств, содержащих кокосовое масло, кофеин и AHA, помогает удалить загрязнения и подготавливает кожу к дальнейшему уходу.

Преображение зоны декольте: получите сияние, которого вы заслуживаете
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Еженедельные ферментные присыпки на основе каолиновой глины эффективно отшелушивают эпидермис, способствуя обновлению клеток. Солнцезащитный крем с высоким SPF необходим для предотвращения пигментации и появления морщин. Сбалансированное питание, богатое витаминами и антиоксидантами, а также достаточное увлажнение также играют важную роль в поддержании здоровья кожи.

Специальные процедуры по уходу, такие как массаж и маски с эффектом лифтинга, могут помочь сохранить тонус кожи и предотвратить преждевременное старение.

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «без воротника») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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