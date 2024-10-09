Пять продуктов, которые помогут вам выглядеть моложе

Диетолог Александра Шевлякова поделилась секретами того, как можно отсрочить старение организма уже во время завтрака. Для этого необходимо добавить в свое меню несколько продуктов, которые наравне с питательными средствами для кожи станут помощниками в борьбе с потерей упругости и морщинками. К таким продуктам относятся зеленый чай, гранат, оливковое масло и овсянка.
Зеленый чай, например, содержит витамин В2 и антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и поддерживают красоту кожи. Однако не стоит переусердствовать с чаем, так как его избыток в организме не пойдет на пользу.
Гранат — суперполезный фрукт, который помогает бороться с последствиями сильного воздействия УФ-лучей на кожу. Если вы столкнулись с пигментацией, гранат станет прекрасным подспорьем для скорейшего избавления от пятен.
Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые борются с вредным холестерином и обеспечивают хорошую работу кровеносной системы. Ваши сосуды в безопасности, если оливковое масло на завтрак на постоянной основе заменит вам обычное растительное.
Овсянка — продукт, богатый клетчаткой. Добавьте овсяную кашу в ваше меню на завтрак, но не чаще трех раз в неделю. Овсяная каша поможет усилить регенерацию кожи и замедлит процесс образования морщинок.
Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.
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