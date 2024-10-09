Акне: когда кожа кричит о проблемах внутри организма

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Акне — распространенное заболевание кожи, которое доставляет немало хлопот и мужчинам, и женщинам. Несмотря на то, что причины его возникновения могут быть различными, существуют несколько основных факторов, провоцирующих появление прыщей.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Одной из главных причин является бактерия Propionibacterium acnes, которая в обычных условиях не причиняет вреда коже, но при определенных условиях может вызывать воспаление.

Кроме того, на состояние кожи влияют гормональные колебания, неправильное питание, использование комедогенных косметических средств и плохая гигиена.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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