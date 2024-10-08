Опасные ингредиенты в косметике: что нужно знать

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В наши дни уход за кожей и использование косметических средств является неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, мало кто знает, что более половины компонентов, входящих в состав наших любимых косметических продуктов, попадают в наш организм, и некоторые из них могут быть опасными для здоровья. В статье мы рассмотрим пять компонентов, которые могут нанести вред нашему организму.

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Минеральные масла, содержащиеся в гигиенических помадах, могут забивать поры, сушить кожу и быть канцерогенами. Красители, содержащиеся в краске для волос, могут быть токсичными и содержать слова anilin или anilid. Полиэтиленгликоль, эмульгатор, который помогает соединять жир и воду, может быть проводником для токсичных компонентов. Ароматические добавки, содержащиеся в дезодорантах, могут привести к печальным последствиям, вплоть до онкологии. Фталаты и парабены, компоненты, нарушающие гормональный баланс и в некоторых случаях — онкологию, также могут быть опасными для здоровья.

Важно внимательно читать состав косметических средств и отказываться от покупки, если в составе содержатся опасные компоненты. Только так мы можем защитить свое здоровье и кожу от вредного воздействия косметических средств.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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