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Пирсинг: пять правил, которые сохранят ваше здоровье

0:46
Моя семья » Красота и стиль

Пирсинг — популярная процедура, но она требует тщательного подхода и соблюдения определенных правил. Михаил Егоров, мастер по пирсингу с 3-летним опытом работы, поделился с нами важными рекомендациями, которые необходимо соблюдать перед и после процедуры.

Пирсинг: пять правил, которые сохранят ваше здоровье
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Charlzfru, PDM

Во-первых, необходимо знать о противопоказаниях, таких как беременность, кормление грудью, обострение хронических заболеваний и заболевания крови. Кроме того, важно дать организму время на восстановление и избегать лишнего контакта с ранкой.

Также не рекомендуется использовать металлические украшения, которые могут вызвать аллергическую реакцию, и посещать общественные бассейны и бани в течение месяца после процедуры.

Уточнения

Пи́рсинг (англ. piercing — «прокол») — одна из форм модификаций тела, создание прокола, в котором носят украшения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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