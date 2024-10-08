Пирсинг: пять правил, которые сохранят ваше здоровье

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Пирсинг — популярная процедура, но она требует тщательного подхода и соблюдения определенных правил. Михаил Егоров, мастер по пирсингу с 3-летним опытом работы, поделился с нами важными рекомендациями, которые необходимо соблюдать перед и после процедуры.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Charlzfru, PDM

Во-первых, необходимо знать о противопоказаниях, таких как беременность, кормление грудью, обострение хронических заболеваний и заболевания крови. Кроме того, важно дать организму время на восстановление и избегать лишнего контакта с ранкой.

Также не рекомендуется использовать металлические украшения, которые могут вызвать аллергическую реакцию, и посещать общественные бассейны и бани в течение месяца после процедуры.

Уточнения

Пи́рсинг (англ. piercing — «прокол») — одна из форм модификаций тела, создание прокола, в котором носят украшения.



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