Мифы, которые пора забыть: чек-лист устаревших убеждений о гигиенических процедурах

Мы все знаем, что гигиена — это важно. Но иногда мы цепляемся за старые привычки и мифы, которые на самом деле вредят здоровью.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Миф: Горячий душ может сушить кожу и способствовать появлению прыщей

Реальность: Теплая вода — оптимальная температура для душа. Горячая вода может спровоцировать расширение пор и усиление потоотделения.

Миф: Мыло необходимо использовать только в случае видимой грязи

Реальность: Мыло нужно использовать каждый раз, когда моют руки. Если просто ополоснуть их водой, она не смоет микробы, грязь или жир. Врачи советуют делать это не менее 6 раз в день, но у каждого человека свой образ жизни, поэтому для каждого это индивидуально.

Миф: Жесткая мочалка может раздражать кожу и способствовать возникновению микротравм

Реальность: Жёсткие мочалки подходят для твёрдой, толстой кожи, например, такой, какая обычно бывает у мужчин. Мягкие мочалки — для чувствительной, сухой и тонкой кожи.

Миф: Дезодорант не убивает бактерии, он просто маскирует запах пота

Реальность: Основная функция и задача дезодоранта — подавление жизнедеятельности бактерий, живущих в потовых железах. Это косметическое средство убивает бактерии, которые создают неприятный запах, но при этом не останавливает пот.

Миф: Достаточно чистить зубы два раза в день — утром и вечером

Реальность: Зубы следует чистить после каждого приема пищи, но процесс образования зубного налета продолжается независимо от приема пищи. Поэтому зубы следует чистить не менее трех раз в день. Помните, что к истиранию зубной эмали приводит неправильная техника чистки.

Миф: Спиртовые салфетки не убивают все бактерии, а только уничтожают некоторые виды микроорганизмов

Реальность: Дезинфицирующие салфетки с твердой поверхностью уничтожают бактерии, грибки и вирусы в течение 10 минут или меньше после нанесения и предотвращают образование новых бактерий.

Миф: Ежедневное использование увлажняющего крема необязательно

Реальность: Ежедневное использование увлажняющего крема нужно только владельцам сухой или чувствительной кожи.

Миф: Ежедневное мытье может пересушить волосы и сделать их лохматыми

Реальность: Частота мытья волос зависит от типа волос. Жирные волосы могут требовать ежедневного мытья, а сухие — 1-2 раза в неделю.

Помните, что каждый человек индивидуален, и необходимо подбирать индивидуальный режим гигиены.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

