Мифы, которые пора забыть: чек-лист устаревших убеждений о гигиенических процедурах

Мы все знаем, что гигиена — это важно. Но иногда мы цепляемся за старые привычки и мифы, которые на самом деле вредят здоровью.
Реальность: Теплая вода — оптимальная температура для душа. Горячая вода может спровоцировать расширение пор и усиление потоотделения.
Реальность: Мыло нужно использовать каждый раз, когда моют руки. Если просто ополоснуть их водой, она не смоет микробы, грязь или жир. Врачи советуют делать это не менее 6 раз в день, но у каждого человека свой образ жизни, поэтому для каждого это индивидуально.
Реальность: Жёсткие мочалки подходят для твёрдой, толстой кожи, например, такой, какая обычно бывает у мужчин. Мягкие мочалки — для чувствительной, сухой и тонкой кожи.
Реальность: Основная функция и задача дезодоранта — подавление жизнедеятельности бактерий, живущих в потовых железах. Это косметическое средство убивает бактерии, которые создают неприятный запах, но при этом не останавливает пот.
Реальность: Зубы следует чистить после каждого приема пищи, но процесс образования зубного налета продолжается независимо от приема пищи. Поэтому зубы следует чистить не менее трех раз в день. Помните, что к истиранию зубной эмали приводит неправильная техника чистки.
Реальность: Дезинфицирующие салфетки с твердой поверхностью уничтожают бактерии, грибки и вирусы в течение 10 минут или меньше после нанесения и предотвращают образование новых бактерий.
Реальность: Ежедневное использование увлажняющего крема нужно только владельцам сухой или чувствительной кожи.
Реальность: Частота мытья волос зависит от типа волос. Жирные волосы могут требовать ежедневного мытья, а сухие — 1-2 раза в неделю.
Помните, что каждый человек индивидуален, и необходимо подбирать индивидуальный режим гигиены.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.
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