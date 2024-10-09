Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жаркая погода: Солнцепек ВС РФ выжег огневые точки ВСУ
Работают десантники: ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Разъяснили на высшем уровне: Песков назвал движение квадроберов полной чушью
Небо под защитой: ПВО РФ уничтожило 10 БПЛА ВСУ в Ростовской области
Сжигание мостов: КНДР анонсировало полную блокировку дорог с Южной Кореей
Ночная охота: Ми-28НМ уничтожает ВСУ в Курской области
Эффективные упражнения пилатеса для укрепления пресса
Вкус лета на вашем подоконнике: выращиваем помидоры в домашних условиях
Тюмень и в Африке Тюмень: туроператор назвал самые популярные места для отдыха в России

Ретро-стиль: как носить вещи из бабушкиного шкафа

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Ретро-стиль — это вечный тренд, который возвращается из прошлого и привносит в современный образ нотки ностальгии и утонченности. Не бойтесь использовать вещи из бабушкиного шкафа, они могут стать основой для ярких и стильных образов, если знать несколько простых секретов.

Ретро-стиль: как носить вещи из бабушкиного шкафа
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Помните о контрасте

Ретро-вещи часто отличаются от современной одежды своей фактурой, кроем и цветами. Сочетайте их с более современными элементами гардероба, чтобы создать гармоничный образ.

Используйте аксессуары

Ретро-вещи можно оживить с помощью современных аксессуаров: ремня, сумки, обуви или украшений.

Играйте с цветом

Ретро-вещи часто отличаются яркими и насыщенными цветами. Сочетайте их с нейтральными оттенками или другими яркими цветами, чтобы создать интересный контраст. Ретро-стиль — это простор для творчества и выражения собственного стиля.

Примеры ретро-вещей:

Платья в стиле 50-х

Платья с пышной юбкой, корсетом и тонким ремнем — идеальный вариант для вечернего выхода.

Юбки-карандаш

Юбки-карандаш — классика ретро-стиля, которая подходит как для работы, так и для вечеринки.

Блузки с воланами

Блузки с воланами — это элегантный и женственный вариант, который можно носить с юбкой или брюками.

Кардиганы

Кардиган — универсальная вещь, которую можно носить как с платьем, так и с брюками.

Плащи

Плащи в ретро-стиле — это классика, которая никогда не выйдет из моды.

Ретро-стиль — это отражение истории и культуры. Вещи из бабушкиного шкафа могут рассказать увлекательные истории и придать вашему образу особый шарм. Включайте их в свой гардероб, экспериментируйте с образами и создавайте свой собственный стиль, который будет отражать вашу индивидуальность.

Уточнения

Кардига́н (англ. cardigan) — приталеная кофта без воротника с глубоким вырезом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как бархатцы могут спасти ваш сад от болезней и вредителей
Садоводство, цветоводство
Как бархатцы могут спасти ваш сад от болезней и вредителей Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении
Еда и рецепты
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Связь с Понесенковым*: суд рассматривает дело об убийстве
Отметили сверху: в Госдуме заявили о плюсах VPN
Мультиплатформенность и удобность: Ростех заявил, что его приложение заработает на отечественных и зарубежных ОС
Отечественная разработка: Ростех заявил о выпуске приложения Онлайн-доска
Разрушения на земле: БПЛА ВСУ нанес повреждение газовой трубе в Кранодарском крае
Возвращение к диалогу: на Западе завили о необходимости диалога США и РФ
Учёные нашли способ обойти защитный барьер мозга с помощью ультразвука
Звонок сверху: юрист объяснил новую схему мошенничества с представлением сотрудниками ФСБ
В Белгородской области аграрии получат годовую отсрочку по налогам
Ужесточить ответственность: в Госдуме высказались за изменение наказания за нелегальную продажу алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.