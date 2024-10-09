Визажист Ольга Романова назвала три средства макияжа, без которых девушки легко обойдутся

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ольга Романова — известный визажист и основательница бренда косметики Romanovamakeup. Она поделилась своими мыслями о средствах макияжа, которые можно исключить из повседневного использования.

Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, CC BY 2.0

Современный рынок средств макияжа может показаться перенасыщенным, и некоторые продукты могут быть маркетинговыми уловками. Учитывая влияние социальных сетей и блогеров на формирование модных тенденций, некоторые средства могут быть менее необходимыми в повседневной жизни, пишет peopletalk. ru. Ольга считает, что можно обойтись без трёх следующих продуктов:

Праймер: Ольга предпочитает инвестировать в качественный уход за кожей и посещение косметолога вместо покупки множества праймеров. Она считает, что здоровый и увлажнённый эпидермис обеспечивает естественное и стойкое нанесение макияжа. Многие тональные основы уже содержат компоненты, выполняющие функции праймера. Цветные корректоры: Ольга полагает, что корректоры нужны только для создания театрального или кинематографического грима. Современный макияж должен быть естественным и свежим, поэтому жёсткая цветовая коррекция не требуется. Современные корректоры с улучшенными текстурами и формулами справляются с покраснениями и тёмными кругами без многослойного нанесения. Большие палитры теней: Ольга признаёт, что большие палитры теней выглядят эффектно, но на практике большинство людей использует только два оттенка в повседневной жизни. Профессиональные визажисты могут использовать такие палитры для разных типов кожи и ситуаций.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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