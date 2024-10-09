Визажист Ольга Романова назвала три средства макияжа, без которых девушки легко обойдутся

Ольга Романова — известный визажист и основательница бренда косметики Romanovamakeup. Она поделилась своими мыслями о средствах макияжа, которые можно исключить из повседневного использования.
Современный рынок средств макияжа может показаться перенасыщенным, и некоторые продукты могут быть маркетинговыми уловками. Учитывая влияние социальных сетей и блогеров на формирование модных тенденций, некоторые средства могут быть менее необходимыми в повседневной жизни, пишет peopletalk. ru. Ольга считает, что можно обойтись без трёх следующих продуктов:
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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