Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бьюти-индустрия предлагает множество средств для борьбы с отёками: патчи, массажёры, массажёры гуа-ша. Однако утром, когда нужно спешить на работу, не всегда есть время на полноценный уход. Пользователи TikTok нашли простой и быстрый способ избавиться от отёков, который не займёт много времени.

Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

Блогеры предлагают надеть на уши резинку для волос и подождать 20 минут. По их мнению, это поможет справиться с отёками на лице. Этот метод действительно работает благодаря стимуляции области вокруг ушей и ускорению лимфотока.

Однако эффект от резинок может быть недостаточным, поэтому можно заменить их массажем висков и ушей. Если отёки возникают часто, рекомендуется обратиться к специалисту для нормализации сна и питания.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.