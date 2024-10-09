Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа

Бьюти-индустрия предлагает множество средств для борьбы с отёками: патчи, массажёры, массажёры гуа-ша. Однако утром, когда нужно спешить на работу, не всегда есть время на полноценный уход. Пользователи TikTok нашли простой и быстрый способ избавиться от отёков, который не займёт много времени.
Блогеры предлагают надеть на уши резинку для волос и подождать 20 минут. По их мнению, это поможет справиться с отёками на лице. Этот метод действительно работает благодаря стимуляции области вокруг ушей и ускорению лимфотока.
Однако эффект от резинок может быть недостаточным, поэтому можно заменить их массажем висков и ушей. Если отёки возникают часто, рекомендуется обратиться к специалисту для нормализации сна и питания.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.
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