Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия работает над созданием депозитарной системы БРИКС и перестраховочной компании
Поговорим о финансах: Силуанов высказался о создании новой финансовой рассчетно-платежной системы в БРИКС
Назван продукт, помогающий бороться с депрессией
Как приготовить нежные блинчики на йогурте: простая инструкция
Дорога в пропасть: в Крыму рассказали, куда приведет план узурпатора Зеленского
Кровавый удар: израильские ВВС атаковали по центру спасения в Ливане
Ливанская разведка задержала двух сирийцев по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
В ГАИ рассказали, сколько можно выпить безалкогольного пива водителю за рулем
Защитник свободы слово: Кличко заявил о недопустимости давления государства на СМИ

Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа

0:51
Моя семья » Красота и стиль

Бьюти-индустрия предлагает множество средств для борьбы с отёками: патчи, массажёры, массажёры гуа-ша. Однако утром, когда нужно спешить на работу, не всегда есть время на полноценный уход. Пользователи TikTok нашли простой и быстрый способ избавиться от отёков, который не займёт много времени.

Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

Блогеры предлагают надеть на уши резинку для волос и подождать 20 минут. По их мнению, это поможет справиться с отёками на лице. Этот метод действительно работает благодаря стимуляции области вокруг ушей и ускорению лимфотока.

Однако эффект от резинок может быть недостаточным, поэтому можно заменить их массажем висков и ушей. Если отёки возникают часто, рекомендуется обратиться к специалисту для нормализации сна и питания.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Как даже жилистое мясо сделать мягким и сочным
Сохраняем зимний запас: пошаговая инструкция по длительному хранению моркови
Interfax: США против расширения израильских операций в Ливане
Как приготовить салат из свеклы с кальмарами
Осьминоги командуют рыбами и наказывают "ленивых" ударами щупалец
Попытка теракта в Смоленске: россиянин хотел взорвать МВД
Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа
Древние маршруты: как Homo sapiens колонизировали Сицилию
Парковка "впритык" к бордюру без камеры и парктроника — легко и просто
Россиянам рассказали, как повысить давление без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.