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Почему ваше дорогое средство для ухода за кожей не работает: распространенные ошибки

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда даже самые дорогие средства для ухода за кожей не давали ожидаемого эффекта. Однако проблема не всегда кроется в производителе — часто дело в том, как мы используем и храним косметику. Стилист объясняет, что неправильное нанесение средства может полностью лишить его эффективности. Например, корейская пенка работает только после вспенивания, а коллагеновые средства бесполезны в сухом помещении. Важно соблюдать порядок нанесения: легкие текстуры — перед плотными, чтобы активные компоненты могли проникнуть в кожу. Кроме того, многие сыворотки нуждаются в "закрытии" кремом, чтобы лучше впитываться. Еще одна распространенная ошибка — неправильное хранение косметики. Прямой солнечный свет и высокие температуры разрушают активные компоненты, такие как витамин С. Средства должны храниться в прохладном месте, вдали от света и тепла, чтобы сохранить свои свойства и эффективность.

Почему ваше дорогое средство для ухода за кожей не работает: распространенные ошибки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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