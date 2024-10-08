Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты длительного хранения — это не всегда безопасно: предупреждение эксперта
Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту
Почему автовладельцев так часто обманывают в автосервисах и как этого избежать
Определены страны с самыми дешёвыми тарифами на такси
Как получить рекордный урожай кабачков: этот трюк работает каждый раз
Почему ваша капуста болеет: вот как навсегда избавиться от проблем
Подпись мира: Пашинян заявил о готовности подписать договор с Азербайджаном
Гендиректор ИТЭР Пьетро Барабаски посетил Россию для встреч с ключевыми фигурами проекта
Собаки с огромным сердцем: список самых дружелюбных пород

Как избавиться от отеков за пару часов: простые лайфхаки для свежего лица

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Отеки перед важным мероприятием могут стать настоящей проблемой, но с ними можно справиться без профессиональных средств. Первое, что советует сделать стилист, — отказаться от кофе, так как он обезвоживает организм и способствует задержке жидкости. Вместо кофе лучше выпить травяной чай или воду.

Как избавиться от отеков за пару часов: простые лайфхаки для свежего лица
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Для быстрого снятия отеков поможет лед, особенно если заморозить отвар из ромашки или зверобоя, однако будьте осторожны с использованием льда при куперозе. Еще одно простое и доступное средство — чай. Заваренные и слегка охлажденные чайные пакетики можно прикладывать к векам для уменьшения отечности.

В дополнение к этому можно сделать лимфодренажный массаж лица с помощью ватных дисков, смоченных в чае. Эти простые лайфхаки помогут быстро вернуть свежий вид и подготовиться к любому важному событию.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
Экономика и бизнес
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники Аудио 
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Военные новости
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Полезно ли спать с домашними животными
Полезно ли спать с домашними животными
Последние материалы
Отказали на самом высоком уровне: Харрис намекнула, что Украина не вступит в НАТО
В США высказались о разработке первой атомной подводной лодки Северной Кореей
Без шансов: в Венгрии заявили, что Украина не сможет победить на поле боя
Перспектив ноль: многие стараны-участники НАТО понимают, что Украина не вступит в альянс
Свободное падение: в Польше заявили о стремительном ухудшении ситуации для Киева
Неожиданное воздействие хурмы: что она делает с нашей нервной системой
Крупные компании резко сократили продажу валюты. "Виноват" рубль
Модные цвета зимы 2025: рекомендации от стилиста
Предложен новый сценарий зарождения жизни на Земле
Черная ножка: как защитить рассаду томатов от невидимого врага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.