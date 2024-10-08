Как избавиться от отеков за пару часов: простые лайфхаки для свежего лица

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки перед важным мероприятием могут стать настоящей проблемой, но с ними можно справиться без профессиональных средств. Первое, что советует сделать стилист, — отказаться от кофе, так как он обезвоживает организм и способствует задержке жидкости. Вместо кофе лучше выпить травяной чай или воду.

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Для быстрого снятия отеков поможет лед, особенно если заморозить отвар из ромашки или зверобоя, однако будьте осторожны с использованием льда при куперозе. Еще одно простое и доступное средство — чай. Заваренные и слегка охлажденные чайные пакетики можно прикладывать к векам для уменьшения отечности.

В дополнение к этому можно сделать лимфодренажный массаж лица с помощью ватных дисков, смоченных в чае. Эти простые лайфхаки помогут быстро вернуть свежий вид и подготовиться к любому важному событию.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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