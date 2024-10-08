Как клетка стала главным осенним трендом: советы стилиста

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — время для экспериментов с принтами, которые могут освежить образ и добавить яркости, не прибегая к кричащим цветам. Стилист Инесса Антипенко советует обратить внимание на несколько трендов этого сезона. Клетка — универсальный и всегда актуальный принт, который можно использовать как в темных, так и в светлых тонах. Особенно стильно смотрятся молочные пиджаки с крупной клеткой.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Гусиная лапка придаст образу статусности и элегантности, но ее лучше сочетать с классической обувью на каблуке, избегая повседневных вещей. Надписи на одежде также остаются в моде, но в этом сезоне они должны быть сдержанными и лаконичными, предпочтение отдается цитатам известных людей. Цветочный принт стал главным акцентом сезона, особенно крупные цветы на жакетах и брюках.

Однако следует избегать их расположения на плечах и бедрах, чтобы не утяжелять образ. Эти тренды помогут создать стильный и актуальный гардероб на холодное время года.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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