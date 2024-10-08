Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свободное падение: в Польше заявили о стремительном ухудшении ситуации для Киева
Неожиданное воздействие хурмы: что она делает с нашей нервной системой
Предложен новый сценарий зарождения жизни на Земле
Черная ножка: как защитить рассаду томатов от невидимого врага
Неудобная правда: Лукашенко отметил, что факты о Второй мировой мешают Западу
В основе — единение: СНГ демонстрирует единство взглядов на глобальные вызовы
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении
Польская элита бежит в "путинскую" Венгрию
И грянул Рамштайн: Рютте призвал усилить поддержку Украины

Модные цвета зимы 2025: рекомендации от стилиста

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Зима — не повод ограничиваться классическими черными и серыми цветами. Стилист Анна Горошкова советует добавить акценты в зимний гардероб, используя модные оттенки 2025 года. Оливковый — идеальный цвет для тех, кто хочет чего-то нового вместо бежевого, он универсален и подчеркивает светлую кожу. Бургунди — насыщенный винный цвет, который при правильном выборе материалов, таких как кожа или шелк, придаст образу элегантности. Кобальтовый синий — смелый акцентный цвет, освежающий зимние будни, особенно в офисных луках. А белый — традиционный зимний оттенок, придающий чистоту и элегантность, но важно правильно выбирать его подтон: чистый белый или сливочный, чтобы избежать дисгармонии. Использование этих цветов поможет создать стильный и трендовый образ даже в холодное время года.

Модные цвета зимы 2025: рекомендации от стилиста
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Еда и рецепты
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки Аудио 
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер": великий и ужасный солист на СВО Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Полезно ли спать с домашними животными
Полезно ли спать с домашними животными
Последние материалы
Способы повышения низкого артериального давления
Возможность зеркального удара: политолог Ищенко заявил о перспективах ракетной атаки Запада
Почему машина не заводится: главные причины и способы решения
Ученые нашли на дне Атлантики гигантский кратер от удара астероида
Нобелевскую премию 2024 по физике отдали создателям ИИ
В заповеднике Приморья леопарды меняют шубку
Спортивные рекорды, которые удивили мир
Стюардесса объяснила, кому принадлежат подлокотники, и почему это особенно важно для пассажиров на среднем месте
Темные круги под глазами: неочевидные причины и способы борьбы
Секреты садоводов: как вырастить гигантские и сладкие дыни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.