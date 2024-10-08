Модные цвета зимы 2025: рекомендации от стилиста

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима — не повод ограничиваться классическими черными и серыми цветами. Стилист Анна Горошкова советует добавить акценты в зимний гардероб, используя модные оттенки 2025 года. Оливковый — идеальный цвет для тех, кто хочет чего-то нового вместо бежевого, он универсален и подчеркивает светлую кожу. Бургунди — насыщенный винный цвет, который при правильном выборе материалов, таких как кожа или шелк, придаст образу элегантности. Кобальтовый синий — смелый акцентный цвет, освежающий зимние будни, особенно в офисных луках. А белый — традиционный зимний оттенок, придающий чистоту и элегантность, но важно правильно выбирать его подтон: чистый белый или сливочный, чтобы избежать дисгармонии. Использование этих цветов поможет создать стильный и трендовый образ даже в холодное время года.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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