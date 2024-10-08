Как выбрать обувь, чтобы добавить себе роста: советы стилиста

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для девушек небольшого роста выбор правильной обуви играет ключевую роль в создании гармоничного образа. Стилист Алиса Егорова объясняет, что массивные модели обуви, такие как лоферы или ботильоны на тяжелой подошве, могут сделать фигуру приземистой, а манжеты на обуви и широкие отвороты — создать ненужные горизонтальные линии, зрительно уменьшая рост.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Чтобы удлинить ноги, лучше выбирать классические модели обуви, избегая контрастных цветов, особенно в сочетании с брюками или юбками другого оттенка.

Обувь с острым носком также поможет визуально вытянуть ноги. Широкое и короткое голенище — ещё один нежелательный элемент, поскольку оно "режет" длину ноги. Оптимальный вариант для осени — обувь с голенищем чуть выше щиколотки, которая сочетается с большинством стилей и нарядов.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.