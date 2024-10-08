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Как выбрать обувь, чтобы добавить себе роста: советы стилиста

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Моя семья » Красота и стиль

Для девушек небольшого роста выбор правильной обуви играет ключевую роль в создании гармоничного образа. Стилист Алиса Егорова объясняет, что массивные модели обуви, такие как лоферы или ботильоны на тяжелой подошве, могут сделать фигуру приземистой, а манжеты на обуви и широкие отвороты — создать ненужные горизонтальные линии, зрительно уменьшая рост.

Как выбрать обувь, чтобы добавить себе роста: советы стилиста
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Чтобы удлинить ноги, лучше выбирать классические модели обуви, избегая контрастных цветов, особенно в сочетании с брюками или юбками другого оттенка.

Обувь с острым носком также поможет визуально вытянуть ноги. Широкое и короткое голенище — ещё один нежелательный элемент, поскольку оно "режет" длину ноги. Оптимальный вариант для осени — обувь с голенищем чуть выше щиколотки, которая сочетается с большинством стилей и нарядов.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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