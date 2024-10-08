Пять популярных средств, которые нельзя использовать ежедневно

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневный уход за кожей — это важная часть жизни каждой городской женщины, но не все средства безопасны для постоянного применения. Косметолог советует ограничить использование некоторых продуктов, чтобы избежать вреда для кожи и волос. Например, скрабы для лица могут повредить кожу при слишком частом использовании, лучше перейти на мягкие пилинги или салонные процедуры. Скраб для тела можно применять максимум дважды в неделю, особенно перед депиляцией.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Сухой шампунь хорошо работает в экстренных случаях, но не должен заменять обычное мытье — его частое использование пересушивает волосы и кожу головы. Глиняные маски, несмотря на свои преимущества, могут пересушить даже жирную кожу, если использовать их чаще трех раз в неделю.

Тоники с алкоголем, хотя и могут очищать и открывать поры, могут вызвать сухость и раздражение. Важно выбирать увлажняющие тоники для ежедневного ухода.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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