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Как правильно выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Женщины всегда находятся в поиске способов выглядеть моложе, и одежда играет в этом важную роль. Косметология помогает, но правильный выбор гардероба также может скрыть возрастные изменения. Важно подбирать одежду по размеру, избегать oversize и слишком маленьких вещей, вместо этого лучше использовать многослойность, которая визуально омолаживает. Гладкие и естественные ткани делают образ легче и элегантнее, а винтажные элементы, такие как кружева и пайетки, могут подчеркнуть возраст.

Как правильно выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Цвет одежды также имеет значение: пастельные оттенки освежают, тогда как слишком темные или яркие акценты могут привлечь внимание к возрастным изменениям. Умеренная длина одежды, например миди, помогает скрыть недостатки и добавляет женственности, а водолазки и свитеры с высоким горлом скрывают изменения в зоне шеи и декольте.

Главное — чувствовать себя уверенно и комфортно в выбранном образе, ведь внутренняя гармония — это ключ к настоящей красоте.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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