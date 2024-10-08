Омолаживающий макияж: как выглядеть на пять лет моложе

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Омолаживающий макияж — это не только искусство профессиональных визажистов, но и доступный вариант для любого возраста, если следовать нескольким важным правилам. Косметолог Ирина Еременко подчеркивает, что основа любого макияжа — это подготовленная кожа. Очищение, питание и увлажнение — важные этапы перед нанесением косметики.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Легкий тональный крем с сиянием поможет скрыть мелкие морщины, а правильно подобранная кисть обеспечит равномерное нанесение. Пудра должна быть легкой, а румяна — кремовыми для естественного эффекта. Для глаз лучше использовать стойкий карандаш, растушевывая его для мягкости линий, а тушь выбрать коричневого оттенка для более естественного вида.

Брови можно подкорректировать тенями или карандашом, не делая их слишком графичными. Что касается губ, не стоит бояться ярких оттенков помад, главное — выбрать стойкую формулу и четко очертить контур карандашом.

Следуя этим правилам, можно создать естественный омолаживающий образ, который подчеркнет вашу красоту и добавит уверенности.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.