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Как стимулировать выработку коллагена: советы и процедуры для сияющей кожи

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Коллаген — это важнейший белок для поддержания здоровья кожи и суставов, который начинает снижаться после 25 лет. Косметолог Ирина Еременко подчеркивает, что с возрастом организм теряет способность самостоятельно вырабатывать коллаген, что приводит к появлению морщин и ухудшению качества кожи.

Как стимулировать выработку коллагена: советы и процедуры для сияющей кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license

Основные причины — старение, гормональные изменения и болезни, такие как диабет. Для поддержания коллагена важно следить за питанием: морепродукты, цитрусовые, орехи и ягоды помогут замедлить процесс.

Также существуют косметологические процедуры для стимуляции выработки коллагена: биоревитализация, контурная пластика, плазмотерапия, SMAS- и RF-лифтинг. Все эти методы помогают сохранить упругость и молодость кожи, улучшая её структуру и внешний вид.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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