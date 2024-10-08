Как стимулировать выработку коллагена: советы и процедуры для сияющей кожи

Коллаген — это важнейший белок для поддержания здоровья кожи и суставов, который начинает снижаться после 25 лет. Косметолог Ирина Еременко подчеркивает, что с возрастом организм теряет способность самостоятельно вырабатывать коллаген, что приводит к появлению морщин и ухудшению качества кожи.
Основные причины — старение, гормональные изменения и болезни, такие как диабет. Для поддержания коллагена важно следить за питанием: морепродукты, цитрусовые, орехи и ягоды помогут замедлить процесс.
Также существуют косметологические процедуры для стимуляции выработки коллагена: биоревитализация, контурная пластика, плазмотерапия, SMAS- и RF-лифтинг. Все эти методы помогают сохранить упругость и молодость кожи, улучшая её структуру и внешний вид.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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