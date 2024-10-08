Как носить каблуки и сохранить здоровье ног

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

История каблуков насчитывает столетия, начиная с древних египетских земледельцев и всадников. Современные каблуки, популяризованные в XVII веке, стали символом статуса, как среди мужчин, так и среди женщин. Сегодня каблуки остаются частью моды, но врачи, такие как флеболог Наталья Шумова, предупреждают о рисках для здоровья: искривление позвоночника, варикоз и проблемы с ногтями.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Наталья рекомендует выбирать каблуки высотой до пяти сантиметров и носить их не дольше четырех часов в день. Чтобы минимизировать вред, следует правильно распределять нагрузку на стопу, использовать ортопедические вкладыши, следить за плотной посадкой обуви и давать ногам отдых.

Важно помнить, что, хотя каблуки могут подчеркнуть элегантность, здоровье ног должно оставаться на первом месте.

Уточнения

Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.