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Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

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Моя семья » Красота и стиль

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности. Чтобы сделать седину красивой и ухоженной, важно заботиться о здоровье волос: использовать увлажняющие средства, питательные маски и шампуни с фиолетовым пигментом для борьбы с желтизной.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Фото: Wikipedia by Philippe Alès, CC BY-SA 4.0

Стильная стрижка, будь то пикси, боб или длинные локоны, подчеркнёт достоинства седых волос. Добавление ярких оттенков, таких как пастельные блики, может придать образу современный вид. Средства для блеска помогут сделать седину яркой и выразительной. Укладка и макияж также играют важную роль: гладкие или волнистые прически, акцент на ярких губах и румянах позволят создать гармоничный и эффектный образ.

Седина — это не недостаток, а достоинство, которое можно и нужно подчеркивать.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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