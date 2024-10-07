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Укрепите свои волосы с помощью фолиевой кислоты: рекомендации экспертов

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Фолиевая кислота (витамин В9) играет важную роль в здоровье волос и организма в целом. Она способствует производству новых клеток, включая клетки волос и ногтей, улучшая их густоту, блеск и предотвращая преждевременную седину.

Укрепите свои волосы с помощью фолиевой кислоты: рекомендации экспертов
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Фолиевая кислота особенно полезна тем, кто испытывает недостаток витаминов группы В, что может вызывать усталость, проблемы с кожей, пищеварением и изменения в состоянии волос. Для улучшения состояния волос рекомендуется употреблять фолаты в естественном виде из продуктов — темных листовых овощей, брокколи, бобовых и яиц.

Важно поддерживать низкий уровень стресса, так как стресс может негативно повлиять на иммунную систему и здоровье волос. Прием фолиевой кислоты в добавках должен быть согласован с врачом, чтобы избежать побочных эффектов.

Также важно учитывать, что фолиевая кислота хорошо сочетается с другими витаминами, однако злоупотребление ею может быть вредным.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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