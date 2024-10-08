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Топ-5 бьюти-продуктов для путешествий: незаменимые помощники в любой дороге

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Путешествуя, не всегда удобно брать с собой полную косметичку. Как собрать необходимый минимум бьюти-средств? Представляем топ-5 незаменимых продуктов для путешествий.

Топ-5 бьюти-продуктов для путешествий: незаменимые помощники в любой дороге
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Многофункциональный крем с SPF

Этот крем — настоящий спасатель в дороге. Он увлажняет кожу, защищает от ультрафиолетовых лучей и может использоваться как база под макияж. Выбирайте крем с SPF 30 или выше, чтобы обеспечить надежную защиту от солнца.

Очищающее масло для снятия макияжа

Это универсальное средство, которое помогает удалить макияж, очистить кожу и увлажнить ее. Оно компактно и не требует дополнительных средств для снятия макияжа.

Многофункциональный бальзам

Его можно использовать для губ, кутикулы, сухой кожи рук и даже волос. Он увлажняет, питает и защищает кожу от сухости и раздражения.

Сухой шампунь

Это спасение для тех, кто не может мыть голову каждый день. Он помогает обновить волосы, удалить жир и придать им объем.

Компактная косметичка для макияжа

В нее можно включить тональное средство, румяна, пудру, хайлайтер, тени для век и тушь. Это поможет создать несколько образов и не занимать много места в багаже.

Выбирайте мини-форматы косметических средств, чтобы они занимали меньше места в багаже. Жидкости переложите в небольшие путешественнные флаконы и контейнеры.

Помните о безопасности и не берите с собой острые предметы, включая ножницы и пилочки для ногтей.

Путешествия должны быть комфортными, а правильно подобранная косметичка — это важная часть успешной поездки. Не забудьте учесть необходимый минимум и сделать свой набор красоты компактным и эффективным. Это поможет вам чувствовать себя уверенно и красиво в любом путешествии.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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