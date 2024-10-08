Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Харьков под обстрелом: взрыв на фоне воздушной тревоги
Больным детям приходится ждать врачей на улице в Нижнекамске
Жертвы обстрела Горловки: мирный житель погиб при атаке ВСУ
Угроза миру: Пушков оценил назначение Столтенберга на пост предсдателя Мюнхенской конференции
Тропические соседи: можно ли вырастить антуриум и орхидею вместе?
Аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, задержавших десятки рейсов
Какие 6 хитростей позволят приготовить безупречный фарш
Исследование учёных: спорт улучшает умственные способности
Дым над городом: мощный израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута

Как сделать модный «гранатовый» макияж

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Модный макияж в гранатовых тонах стал подлинным хитом, расставляя на лице исключительно яркие и аппетитные акценты. Этот насыщенный оттенок заменяет нежные клубничные тона, которые были актуальны летом, становясь модным осенним трендом.

Как сделать модный «гранатовый» макияж
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Вместо традиционных розовых и персиковых оттенков теперь в центре внимания гранатовый цвет, идеально подходящий для тех, кто не готов прощаться с летним настроением и загаром. Выбрав гранатовый пигмент, можно создать модный макияж в едином стиле, распределив его на щеки, веки, нос и губы. Но, если вам не нравится такой подход, просто глубокий румянец гранатового оттенка станет идеальной базой для эффектного или нейтрального макияжа.

Как выполнить "гранатовый макияж" самостоятельно?

  1. Начните с борьбы с покраснениями. Гранатовый оттенок может подчеркнуть недостатки на коже, поэтому использование тональной основы и консилера является обязательным шагом. Равномерно нанесите тональное средство для выравнивания тона кожи и затем закройте воспаления, покраснения и синюшные круги под глазами. Важно хорошо растушевать корректор для естественного перехода между ним и тональной основой. Для этого примените мягкую пушистую кисть.
  2. После создания идеальной базы уравняйте текстуру кожи и добавьте ей лёгкого сияния, используя румянец с полуматовым финишем. Нанесите пигмент на яблочки щек и распределите его к высоким скулам, чтобы достичь визуального лифтинг-эффекта. Или же нанесите румянец на щеки, немного спускаясь вниз по направлению к подбородку в стиле "румянец бойфренда". Продолжайте выглядеть стильно, добавляя пигмент на веки, нос и виски для создания монохромного образа. Если у вас жирная кожа, фиксируйте румянец сухими текстурами для длительного сохранения макияжа.
  3. А чтобы завершить образ, нанесите гранатовый пигмент на губы, аккуратно вбив его подушечками пальцев для естественного "зацелованного" эффекта, или создайте четкий контур и заполните его кремовой или матовой помадой. Прежде чем это сделать, увлажните губы, чтобы избежать подчеркивания шелушений.
  4. Дополните свой образ веснушками, делая макияж еще более нежным и привлекательным. Создайте их, используя светло-коричневый карандаш с тонким кончиком, лайнер для бровей или тонирующий спрей для волос (не забудьте закрыть дырочку для распыления на флаконе). Намеренно не перестарайтесь с веснушками — чем более естественно и асимметрично они будут выглядеть, тем эффектнее макияж получится.
  5. Для завершения улучшите ресницы тушью и закрепите макияж спреем для фиксации, что увеличит его стойкость на весь день.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Авто
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Еда и рецепты
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Полезно ли спать с домашними животными
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Последние материалы
Исследование учёных: спорт улучшает умственные способности
Дым над городом: мощный израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута
Сын Яны Рудковской рассказал о вере в Бога: я перекрестился — у нас сразу первое место
Вице-спикер Госдумы призывает пересмотреть блокировку Discord, опасаясь всеобщего перехода на VPN
За стол переговоров: в Турции считают, что Западу необходимо договориться с Путиным
Пожар в самарском концертном зале: площадь возгорания 50 кв. м
Рецепт капустной запеканки для диетического питания
Вирусологи оценили риски заражения вирусом Марбург для военных в зоне СВО
Из НАТО под суд: француз готовит иск против Столтенберга
Спорт для всей семьи: как вовлечь детей в активность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.