Как сделать модный «гранатовый» макияж

2:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Модный макияж в гранатовых тонах стал подлинным хитом, расставляя на лице исключительно яркие и аппетитные акценты. Этот насыщенный оттенок заменяет нежные клубничные тона, которые были актуальны летом, становясь модным осенним трендом.

Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Вместо традиционных розовых и персиковых оттенков теперь в центре внимания гранатовый цвет, идеально подходящий для тех, кто не готов прощаться с летним настроением и загаром. Выбрав гранатовый пигмент, можно создать модный макияж в едином стиле, распределив его на щеки, веки, нос и губы. Но, если вам не нравится такой подход, просто глубокий румянец гранатового оттенка станет идеальной базой для эффектного или нейтрального макияжа.

Как выполнить "гранатовый макияж" самостоятельно?

Начните с борьбы с покраснениями. Гранатовый оттенок может подчеркнуть недостатки на коже, поэтому использование тональной основы и консилера является обязательным шагом. Равномерно нанесите тональное средство для выравнивания тона кожи и затем закройте воспаления, покраснения и синюшные круги под глазами. Важно хорошо растушевать корректор для естественного перехода между ним и тональной основой. Для этого примените мягкую пушистую кисть. После создания идеальной базы уравняйте текстуру кожи и добавьте ей лёгкого сияния, используя румянец с полуматовым финишем. Нанесите пигмент на яблочки щек и распределите его к высоким скулам, чтобы достичь визуального лифтинг-эффекта. Или же нанесите румянец на щеки, немного спускаясь вниз по направлению к подбородку в стиле "румянец бойфренда". Продолжайте выглядеть стильно, добавляя пигмент на веки, нос и виски для создания монохромного образа. Если у вас жирная кожа, фиксируйте румянец сухими текстурами для длительного сохранения макияжа. А чтобы завершить образ, нанесите гранатовый пигмент на губы, аккуратно вбив его подушечками пальцев для естественного "зацелованного" эффекта, или создайте четкий контур и заполните его кремовой или матовой помадой. Прежде чем это сделать, увлажните губы, чтобы избежать подчеркивания шелушений. Дополните свой образ веснушками, делая макияж еще более нежным и привлекательным. Создайте их, используя светло-коричневый карандаш с тонким кончиком, лайнер для бровей или тонирующий спрей для волос (не забудьте закрыть дырочку для распыления на флаконе). Намеренно не перестарайтесь с веснушками — чем более естественно и асимметрично они будут выглядеть, тем эффектнее макияж получится. Для завершения улучшите ресницы тушью и закрепите макияж спреем для фиксации, что увеличит его стойкость на весь день.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).





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