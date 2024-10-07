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Как замедлить раннее поседение: советы нутрициолога

1:22
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Ранняя седина — это не только наследственность, но и результат множества факторов, влияющих на организм. Среди причин выделяют железодефицитную анемию, замедленный обмен веществ, гормональные сбои, проблемы с пищеварением и дефицит таких элементов, как медь и тирозин. Нутрициолог Елена Мухина объясняет, что недостаток железа приводит к ухудшению питания волосяных фолликулов, а проблемы с пищеварением и низкая кислотность желудка мешают усвоению важных для волос витаминов. Гормональные сбои, особенно связанные с щитовидной железой, также способствуют раннему поседению.

Как замедлить раннее поседение: советы нутрициолога
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, ухудшают синтез меланина, что ведет к потере естественного цвета волос. Недостаток меди в рационе и дефицит антиоксидантного фермента каталазы, который предотвращает накопление перекиси водорода в волосах, также ускоряют поседение. Чтобы замедлить этот процесс, рекомендуется укреплять здоровье через снижение стресса, регулярные тренировки, отказ от вредных привычек и правильное питание, включающее медь, витамины группы В и железо.

Регулярный массаж головы и упражнения для улучшения циркуляции также помогут сохранить натуральный цвет волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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