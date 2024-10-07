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Как выбрать консилер для безупречного макияжа

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Консилер — один из самых популярных продуктов макияжа, позволяющий скрывать недостатки и создавать ровный тон кожи. Этот универсальный инструмент помогает скрывать темные круги под глазами, покраснения, прыщи и пигментные пятна, но правильный выбор и использование консилера требуют определенных знаний. Визажист Любовь Брусницына объясняет, какие типы консилеров существуют и как подобрать подходящий в зависимости от задачи и типа кожи.

Как выбрать консилер для безупречного макияжа
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, CC BY-SA 3.0

Жидкий консилер идеально подходит для зоны вокруг глаз, не подчеркивает морщинки и придает лицу свежий вид. Кремовый консилер имеет плотную текстуру, что делает его отличным для маскировки более заметных недостатков, таких как покраснения или прыщи. Стик-консилеры и консилеры-карандаши удобны для локальных коррекций и ношения с собой, но их плотная текстура не всегда подходит для чувствительной области под глазами. Консилер-кушон дает легкое покрытие и увлажнение, что делает его хорошим вариантом для повседневного использования.

Выбор оттенка консилера зависит от задач: для осветления подойдут оттенки на 1-2 тона светлее вашей кожи, для покраснений — зеленый подтон, а для темных кругов — розовые и персиковые оттенки. Важно помнить, что правильная подготовка кожи, включая очищение и увлажнение, значительно влияет на результат. Использование правильной техники нанесения также помогает достичь естественного покрытия и сделать макияж более стойким. Любовь рекомендует фиксировать консилер легкой пудрой и смешивать разные текстуры для достижения наилучшего эффекта.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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