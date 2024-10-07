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Ошибки перед макияжем, которые могут все испортить

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Многие сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на идеальный старт дня и хорошее настроение, макияж не желает ложиться ровно: тональный крем ложится пятнами, пудра осыпается, а глаза начинают блестеть от неудачно нанесенной косметики. Причиной этому могут быть не только некачественные продукты, но и ошибки в подготовке кожи. Визажист Любовь Брусницына делится рекомендациями, как избежать типичных ошибок и обеспечить макияжу стойкость и красоту.

Ошибки перед макияжем, которые могут все испортить
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Одна из частых ошибок — использование агрессивных очищающих средств. Жесткое отшелушивание непосредственно перед нанесением макияжа нарушает гидролипидный барьер кожи, делая ее чувствительной, склонной к покраснениям и избыточной жирности, особенно в Т-зоне. Любые отшелушивающие процедуры рекомендуется проводить заранее, минимум за день до нанесения макияжа, чтобы кожа успела восстановиться.

Пренебрежение глубоким увлажнением также часто приводит к проблемам с макияжем. Для качественного нанесения средств визажист советует увлажнять кожу правильными компонентами: гиалуроновой кислотой, маслами (например, масло ши) и липидоподобными веществами (церамиды и фосфолипиды). Такие компоненты помогут увлажнить и подготовить кожу, особенно в зимний период. Также важно давать каждому продукту время впитаться — от эссенций и сывороток до солнцезащитного крема — чтобы текстуры распределялись равномерно и обеспечивали стойкость макияжа.

Еще одна ошибка — неправильный выбор косметических средств с разными текстурами. Продукты на водной основе могут не сочетаться со стойкими текстурами, не содержащими воды, что приводит к скатыванию макияжа и снижению его стойкости. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать косметику с одинаковыми основами.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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