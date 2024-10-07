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Кофейные оттенки на ногтях: осенний маникюр с ароматом мокко

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Осенью нейл-мастера черпают вдохновение в горячих кофейных напитках, создавая уютные и трендовые маникюры, которые напоминают о любимых вкусах. Любава Ивосина предложила несколько идей маникюра, вдохновленных кофейной палитрой.

Кофейные оттенки на ногтях: осенний маникюр с ароматом мокко
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Карамельный мокко — это гармоничное сочетание шоколадного и светлого оттенков, создающее мягкий контраст, как будто кофе с шоколадом постепенно перемешиваются. Кофейный микс — выбор для тех, кто не может определиться с одним цветом: разные оттенки на каждом пальце создают эффект разнообразных кофейных напитков, добавляя уникальные элементы, такие как рисунок "шоколадной крошки" или "присыпки из корицы".

Латте макиато воплощает насыщенность эспрессо с молочной пенкой на ногтях: светлая основа дополняется темными акцентами, имитируя многослойность напитка.

Раф, минималистичный и спокойный дизайн, отражает кремовую текстуру, что подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от сложных узоров и предпочитает лаконичность. Эти идеи помогут создать уникальный маникюр, который согреет в холодное время года.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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