Семь неожиданных способов использовать вазелин в ежедневном уходе

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вазелин — одно из самых универсальных средств, которое должно быть в каждом доме. Косметолог Ирина Созинова рассказала о неожиданных способах его применения. Вазелин отлично помогает в уходе за кожей — от смягчения сухих локтей и пяток до защиты кутикул во время маникюра. Его можно использовать перед нанесением аромата, чтобы он держался дольше, а также для укрощения пушистых волос и непослушных бровей. Если кожа нуждается в дополнительном увлажнении, вазелин можно использовать в качестве слоя, запечатывающего влагу, особенно в сочетании с увлажняющим кремом.

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Также его можно наносить на ресницы вместо туши, чтобы придать им блеск и защитить от воздействия агрессивных процедур. Вазелин способен помочь при нанесении автозагара, предотвращая пятна и разводы, а также создать собственный скраб для губ, смешав его с сахаром.

Интересный лайфхак — использовать вазелин для продления срока службы лезвий бритвы, смазывая их после использования. Несмотря на все преимущества, важно помнить, что вазелин сам по себе не увлажняет кожу, а лишь запечатывает уже имеющуюся влагу, поэтому для максимального эффекта рекомендуется использовать его вместе с увлажняющими средствами.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса.



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