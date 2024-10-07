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Семь неожиданных способов использовать вазелин в ежедневном уходе

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Вазелин — одно из самых универсальных средств, которое должно быть в каждом доме. Косметолог Ирина Созинова рассказала о неожиданных способах его применения. Вазелин отлично помогает в уходе за кожей — от смягчения сухих локтей и пяток до защиты кутикул во время маникюра. Его можно использовать перед нанесением аромата, чтобы он держался дольше, а также для укрощения пушистых волос и непослушных бровей. Если кожа нуждается в дополнительном увлажнении, вазелин можно использовать в качестве слоя, запечатывающего влагу, особенно в сочетании с увлажняющим кремом.

Семь неожиданных способов использовать вазелин в ежедневном уходе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также его можно наносить на ресницы вместо туши, чтобы придать им блеск и защитить от воздействия агрессивных процедур. Вазелин способен помочь при нанесении автозагара, предотвращая пятна и разводы, а также создать собственный скраб для губ, смешав его с сахаром.

Интересный лайфхак — использовать вазелин для продления срока службы лезвий бритвы, смазывая их после использования. Несмотря на все преимущества, важно помнить, что вазелин сам по себе не увлажняет кожу, а лишь запечатывает уже имеющуюся влагу, поэтому для максимального эффекта рекомендуется использовать его вместе с увлажняющими средствами.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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