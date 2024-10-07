Как защитить руки от холода: советы нутрициолога

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Зимой кожа рук нуждается в особом уходе, ведь холод, резкие перепады температуры и недостаток питания могут привести к сухости и раздражению. Врач-нутрициолог Елена Мановска делится полезными советами для защиты кожи в этот период. Главное — не забывать о перчатках, чтобы защитить руки от холода и воздействий при домашней работе. Елена советует мыть руки теплой, а не горячей водой, чтобы избежать потери естественных масел.

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Основу зимнего ухода составляет регулярное использование увлажняющих кремов с маслами ши или кокоса, которые удерживают влагу и создают защитный барьер. Также питательные маски и обертывания с натуральными ингредиентами, такими как мед и алоэ, помогут смягчить и напитать кожу. Немаловажным фактором для сохранения здоровья кожи является правильное питание и водный баланс.

Включение в рацион витаминов, таких как витамин Е, С, D и А, помогает улучшить состояние кожи изнутри, способствует заживлению и регенерации, а также защищает от внешних воздействий. Все эти меры в комплексе позволят сохранить руки мягкими, увлажненными и защищенными даже в холодное время года.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



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