Пептиды в косметике: как они поддерживают молодость кожи

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Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья и упругости кожи, являясь строительными блоками белков, таких как коллаген и эластин. С возрастом их естественная выработка снижается, поэтому косметологи, такие как Лиана Давыдова, рекомендуют включать пептиды в уход за кожей. Они легко проникают в эпидермис, стимулируя клетки кожи к выполнению важных функций — от усиленной выработки коллагена до снижения воспалений и контроля пигментации.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Пептиды не вызывают раздражений и подходят практически для всех типов кожи, включая чувствительную, что делает их безопасным ингредиентом даже для беременных и кормящих женщин. Косметические средства с пептидами, будь то сыворотки, кремы или уход для губ, стали важной составляющей многих бьюти-рутину, благодаря своей способности укреплять барьерные функции кожи и повышать её эластичность.

Однако важно помнить, что пептиды лучше не сочетать с агрессивными кислотами (такими как AHA и BHA), чтобы избежать разрушения пептидных связей и снижения их эффективности. Включение пептидов в ежедневный уход — это путь к здоровой и подтянутой коже.

Уточнения

Пепти́ды (др.-греч. πεπτός «питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.



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