Как без проблем удалять макияж: всё о гидрофильном масле

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гидрофильные масла можно использовать для всех типов кожи. Средство можно легко смыть водой, и вы можете использовать его с пенкой для умывания или без нее в качестве следующего шага.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Однако стоит ли вам использовать очищающие масла или нет, зависит в основном от двух факторов: количества водостойкого макияжа, который вы используете, и ваших предпочтений. Если вы используете слишком много водостойкого макияжа, то вы можете использовать гидрофильные масла, так как они мягко удаляют макияж без необходимости слишком сильно тереть лицо.

Использование очищающего масла также избавит вас от использования отдельного средства для снятия макияжа. Они также содержат антиоксиданты и антивозрастные ингредиенты для улучшения внешнего вида вашей кожи. Именно поэтому очищающее масло можно использовать даже людям со зрелой кожей.

Тем не менее люди с чувствительной или склонной к акне кожей должны выбирать средством без ароматизатора, так как оно может вызвать покраснение или раздражение.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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