Как избавиться от запаха на волосах после яичной маски: действенные методы

Все мы согласны с тем, что яйца крайне плохо пахнут. Этот запах нередко остается на волосах после использования яичной маски. Однако существуют различные способы борьбы с запахом яйца на волосах. Давайте рассмотрим их.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.