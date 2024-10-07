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Как избавиться от запаха на волосах после яичной маски: действенные методы

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Все мы согласны с тем, что яйца крайне плохо пахнут. Этот запах нередко остается на волосах после использования яичной маски. Однако существуют различные способы борьбы с запахом яйца на волосах. Давайте рассмотрим их.

Как избавиться от запаха на волосах после яичной маски: действенные методы
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5
  1. Разведите немного лимонных капель в воде. Используйте эту воду в качестве окончательного ополаскивателя после того, как вы смоете волосы от яичной маски.
  2. Апельсиновый сок. Апельсиновый сок — один из самых известных секретов борьбы с запахом яйца. Нанесите немного свежего апельсинового сока на волосы и дайте им отдохнуть 5-10 минут. Сполосните волосы.
  3. Пищевая сода. Пищевая сода является еще одним высокоэффективным средством для удаления запаха яйца с волос. Сделайте раствор воды и пищевой соды в соотношении 1:3. Промойте волосы раствором.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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