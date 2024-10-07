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Как сохранить молодость рук: пять простых правил ухода

1:05
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Кожа рук нуждается в постоянном уходе, поскольку именно руки чаще всего подвергаются воздействию негативных факторов — от ультрафиолета и стресса до агрессивных чистящих средств. Косметолог Лиана Давыдова советует уделять внимание правильному мытью и сушке рук: использовать мягкое мыло и избегать горячей воды, которая сушит кожу.

Как сохранить молодость рук: пять простых правил ухода
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, CC BY-SA 3.0

Регулярное увлажнение необходимо для поддержания эластичности — крем лучше наносить после каждого контакта с водой, а на ночь рекомендуется использовать лосьон и хлопчатобумажные перчатки для сохранения влаги. Отшелушивание следует проводить два раза в неделю, чтобы удалить омертвевшие клетки и обновить кожу, но при этом не вызвать раздражение. Солнцезащитный крем обязателен для защиты от ультрафиолета, который негативно сказывается на состоянии кожи рук.

Также не забывайте защищать руки перчатками при работе с чистящими средствами — это поможет сохранить здоровье и красоту ваших рук на долгие годы.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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