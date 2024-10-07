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Советы дерматолога: что поможет при фолликулярном кератозе и чего стоит избегать

1:11
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Фолликулярный кератоз, также известный как "гусиная кожа", — распространенное кожное заболевание, при котором на поверхности кожи появляются маленькие бугорки, напоминающие наждачную бумагу. Основная причина заболевания связана с нарушением работы сальных желез, что приводит к воспалению и скоплению белка в волосяных фолликулах. Состояние кожи ухудшается зимой из-за сухого воздуха и температурных перепадов.

Советы дерматолога: что поможет при фолликулярном кератозе и чего стоит избегать
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

Косметолог Ирина Куроедова рекомендует сократить использование раздражающих кожу веществ, таких как ароматизаторы, эфирные масла, абразивные скрабы и слишком горячая вода. Эксфолиация кожи полезна, но только при умеренном использовании мягких химических отшелушивающих средств, например, с манделиновой или гликолевой кислотой.

Для улучшения состояния кожи важно ежедневное увлажнение средствами с эмолентами, такими как керамиды, экстракты овса и масло ши. Увлажнители, например, гиалуроновая кислота и глицерин, также помогут поддерживать кожу увлажненной и улучшат барьерные функции.

Уточнения

Гусиная кожа (лат. cutis anserina), также пилоэрекция — небольшие пупырышки у основания мелкого волосяного покрова на коже человека, непроизвольно возникающие в случаях, когда организму холодно или же человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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