Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные советы: что делать, если на участке появились муравьи
Российские пловцы получили заслуженное признание в Международном зале славы
ДНК-тесты раскрыли состав таинственного вещества на мумиях
Секреты долголетия: следует убрать эти шесть продуктов из своего рациона
Чек-лист для подготовки машины к зиме: от шин до аккумулятора
Быстрый рецепт для ужина: цветная капуста с яйцом на сковороде
Почему в походе лучше носить термобелье, а не хлопок
Названы новостройки Петербурга, в которых зафиксирован самый большой остаток нераспроданных квартир
Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO

Как простые процедуры помогут сделать ваши ноги здоровыми и счастливыми

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Здоровье ног напрямую влияет на общее состояние организма, ведь ступни связаны с коленями, позвоночником и даже с работой внутренних органов через рефлексогенные точки.

Как простые процедуры помогут сделать ваши ноги здоровыми и счастливыми
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Косметолог Арина Дурова подчеркивает, что уход за ногами важен не только для внешнего вида, но и для предотвращения множества проблем, включая диабет и заболевания суставов. Она рекомендует следовать нескольким домашним процедурам. Ежедневно мойте ноги и тщательно сушите их, особенно между пальцами. Делайте солевые ванночки для снятия усталости, используйте мягкие эксфолианты для удаления грубых слоев кожи, а после увлажняйте стопы специальными кремами или маслами.

Для интенсивного восстановления можно применить окклюзионную терапию, завернув ноги в пленку после нанесения крема. Обувь также играет важную роль — выбирайте модели, которые не сжимают ногу и обеспечивают поддержку. Регулярный массаж стоп помогает поддерживать хорошее кровообращение.

Следите за состоянием ногтей и обращайте внимание на любые симптомы, такие как покраснение или шелушение. Уход за ногами важен для всех, и особенно для пожилых людей, которые могут не замечать начавшиеся проблемы.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Дизайн и интерьер
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой Аудио 
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Недвижимость
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать Аудио 
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Еда и рецепты
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO
От материала до устойчивости: всё, что важно знать при покупке байдарки для отдыха
Почему кошка такая непослушная? 6 распространённых ошибок в воспитании, которых стоит избегать
Учёные из Университета объясняют, почему мыши так полезны в науке
Подготовка сада к зиме: 4 важных процедуры в октябре против болезней и вредителей
Какова настоящая цена владения внедорожником TANK 300: подсчитаны все затраты
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Лучшие упражнения из пилатеса для пресса
Секреты долгожителей: как улучшить качество жизни
Кошка в стрессе: на что обращать внимание, чтобы распознать тревожные симптомы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.