Как простые процедуры помогут сделать ваши ноги здоровыми и счастливыми

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровье ног напрямую влияет на общее состояние организма, ведь ступни связаны с коленями, позвоночником и даже с работой внутренних органов через рефлексогенные точки.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Косметолог Арина Дурова подчеркивает, что уход за ногами важен не только для внешнего вида, но и для предотвращения множества проблем, включая диабет и заболевания суставов. Она рекомендует следовать нескольким домашним процедурам. Ежедневно мойте ноги и тщательно сушите их, особенно между пальцами. Делайте солевые ванночки для снятия усталости, используйте мягкие эксфолианты для удаления грубых слоев кожи, а после увлажняйте стопы специальными кремами или маслами.

Для интенсивного восстановления можно применить окклюзионную терапию, завернув ноги в пленку после нанесения крема. Обувь также играет важную роль — выбирайте модели, которые не сжимают ногу и обеспечивают поддержку. Регулярный массаж стоп помогает поддерживать хорошее кровообращение.

Следите за состоянием ногтей и обращайте внимание на любые симптомы, такие как покраснение или шелушение. Уход за ногами важен для всех, и особенно для пожилых людей, которые могут не замечать начавшиеся проблемы.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека.



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