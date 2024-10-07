Как восстановить ногти после гель-лака: советы от мастера маникюра

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Частое использование гель-лака может ослабить ногти, делая их тонкими и хрупкими. Нейл-мастер Анастасия Сердцева делится советами, как восстановить ногти после снятия покрытия. Во-первых, стоит укоротить ногти, чтобы минимизировать их ломкость, и избегать покрытия лаком на время восстановления.

Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Не следует шлифовать поверхность ногтя, чтобы не травмировать его еще больше. Анастасия советует уделить особое внимание кутикуле: отодвигайте ее аккуратно апельсиновой палочкой, увлажняйте маслами абрикоса или оливы, чтобы поддерживать аккуратный внешний вид рук.

Также можно использовать ванночки с розовой солью и маслами, чтобы укрепить ногти, но не чаще двух раз в неделю, чтобы не пересушить кожу. Уход и терпение помогут вернуть ногтям здоровый вид.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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