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Как восстановить ногти после гель-лака: советы от мастера маникюра

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Моя семья » Красота и стиль

Частое использование гель-лака может ослабить ногти, делая их тонкими и хрупкими. Нейл-мастер Анастасия Сердцева делится советами, как восстановить ногти после снятия покрытия. Во-первых, стоит укоротить ногти, чтобы минимизировать их ломкость, и избегать покрытия лаком на время восстановления.

Как восстановить ногти после гель-лака: советы от мастера маникюра
Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Не следует шлифовать поверхность ногтя, чтобы не травмировать его еще больше. Анастасия советует уделить особое внимание кутикуле: отодвигайте ее аккуратно апельсиновой палочкой, увлажняйте маслами абрикоса или оливы, чтобы поддерживать аккуратный внешний вид рук.

Также можно использовать ванночки с розовой солью и маслами, чтобы укрепить ногти, но не чаще двух раз в неделю, чтобы не пересушить кожу. Уход и терпение помогут вернуть ногтям здоровый вид.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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