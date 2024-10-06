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Как коллаген помогает предотвратить первые морщины и старение кожи

1:16
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Коллаген — основной белок, обеспечивающий эластичность и прочность нашей кожи, сухожилий, связок и сосудов. С возрастом его количество естественно уменьшается, что приводит к появлению морщин, снижению упругости кожи и проблемам с суставами. Нутрициолог Наталья Ревякина подчеркивает, что пополнение запасов коллагена полезно всем, особенно если у вас есть мелкие морщинки, вы находитесь в менопаузе или стремитесь поддерживать кожу увлажненной.

Как коллаген помогает предотвратить первые морщины и старение кожи
Фото: Freepik by freepik, PDM

Начало приема коллагена в ранней стадии появления морщин помогает предотвратить их углубление. Женщинам в менопаузе прием коллагена особо важен, так как в этот период его выработка резко снижается, что влияет как на кожу, так и на суставы. Добавки с коллагеном могут также содержать гиалуроновую кислоту, которая помогает улучшить смазку суставов.

Кроме того, регулярное употребление коллагеновых добавок способствует улучшению увлажненности кожи, делает ее более гладкой и подтянутой. Хотя некоторые продукты, такие как костный бульон или желе, богаты коллагеном, добавки позволяют удобнее и точнее поддерживать его уровень в организме.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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