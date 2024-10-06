Привычки, которые вредят вашей коже больше, чем кажется

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный уход за кожей — это не только использование подходящих средств, но и отказ от вредных привычек, которые могут испортить результаты ваших стараний. Косметологи напоминают о нескольких распространенных ошибках. Одна из них — делиться косметикой с подругами. Это может привести к переносу бактерий и вызывать воспаления. Лучше не делиться ни помадой, ни кисточками, чтобы не рисковать чистотой кожи.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Еще одна ошибка — вытирание пота во время тренировки грубым или грязным полотенцем. Вместо этого лучше использовать бумажное полотенце или чистую ткань, чтобы избежать раздражений. Спать с макияжем — тоже частая проблема. Усталость или желание выглядеть красивее перед избранником могут подтолкнуть к такому решению, но это ухудшает состояние кожи, забивая поры и препятствуя естественному восстановлению ночью.

Важно также не выбирать косметические средства бездумно. Раздражение или сухость могут быть вызваны неподходящими ингредиентами, которые есть в составе средства. Обязательно изучайте этикетки и учитывайте свои индивидуальные особенности, включая возможные аллергии.

Мытье лица слишком часто также может ухудшить состояние кожи. Дерматологи рекомендуют умываться только утром и вечером, используя мягкие пенки или лосьоны вместо мыла, чтобы не нарушать барьерные функции кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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